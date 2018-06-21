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Москва

Памятную доску Борису Васильеву открыли в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мемориальная доска писателю и сценаристу Борису Васильеву открылась на севере столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия в четверг.

Памятная доска установлена на Часовой улице, на доме 5Б, где писатель жил с 1968 по 2013 годы.

"Хочу обратить внимание на редкую и сложную угловую композицию мемориальной доски. С одной стороны, мы видим задумчивую скульптуру писателя с застывшей в руке сигаретой, с другой расположена посвятительная надпись, а соединяют их летящие бронзовые листы его произведений и ленты кинопленок", - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, открытие мемориальной доски было приурочено ко дню памяти и скорби 22 июня и связано с названием одной из самых знаменитых повестей Васильева "Завтра была война". Многие из произведений были экранизированы, в том числе "А зори здесь тихие", "Вы чье, старичье?", "Не стреляйте белых лебедей", "Офицеры" и другие.

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Теги: Москва, Борис Васильев
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