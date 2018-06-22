Москва

Консульство Франции в Москве увеличило срок рассмотрения заявок на визу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Франции в Москве с четверга увеличило срок рассмотрения заявок на визу на несколько дней, сообщает дипмиссия на своем сайте.

"С 21 июня, в связи с техническими проблемами, срок рассмотрения заявок на визу увеличится на несколько дней", - говорится в сообщении.

По правилам выдачи шенгенских виз для консульств установлен максимальный срок в 10 рабочих дней для рассмотрения документов. При этом с начала ноября 2017 года Франция выдает шенгенские визы российским гражданам за 48 часов в том случае, если документы подаются в Москве.

Источник на туристическом рынке сообщил "Интерфаксу", что удлинение сроков оформления виз может быть связано со сменой генерального консула Франции в РФ. Консул Марк Седий в конце июня покидает Россию после трех лет работы.

По словам источника, туроператоры узнали об этом с грустью, так как за последний год консульство сократило срок оформления до 48 часов при подаче документов в Москве, ввело мобильную биометрию и в целом стало одним из самых дружелюбных среди стран Шенгенского соглашения.

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Теги: Франция, Москва
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