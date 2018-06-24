Человек упал на рельсы на серой ветке московского метро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В связи с падением человека на пути в воскресенье утром прервано движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

"Из-за инцидента с пассажиром не было движения поездов от станции "Серпуховская" до "Южной", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

При этом пассажирам серой ветки было рекомендовано пользоваться другими видами транспорта.

"В настоящее время движение на линии восстановлено и введено в обычный график", - отметил собеседник агентства.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.