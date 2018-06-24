На заводе в Подмосковье двое рабочих погибли от отравления аммиаком

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Четверо рабочих завода Моссельпром в Раменском районе Московской области отравились в воскресенье, двое из них скончались, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Предположительно, пострадавшие отравились аммиаком.

"В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибло два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.

Обстоятельства инцидента в ведомстве не уточнили.