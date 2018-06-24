На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На одном из путей перегона Голицыно - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье вечером произошло частичное повреждение провода контактной сети, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. Движение пригородных поездов, следующих со стороны станции Голицыно в Москву, временно приостановлено", - пояснили в МЖД.

Там добавили, что на место происшествия отправились бригады энергетиков для проведения восстановительных работ.

В свою очередь, Центральная пригородная пассажирская компания в своем аккаунте в твиттере сообщила, что ремонтные работы займут не менее часа.

"На станцию Голицыно прибыли автобусы для работы на компенсационном маршруте Голицыно - Одинцово", - добавили в ЦППК.