Продажи матрешек и магнитов в книжных магазинах Москвы выросли в несколько раз

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В дни проведения чемпионата мира по футболу число иностранных туристов, посещающих Московский дом книги, выросло в 12 раз, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети ГУП "Объединенный центр "Московский дом книги", основной магазин которой находится на Новом Арбате.

"За восемь дней чемпионата в четыре раза возросли продажи магнитов с футбольной тематикой и символикой Москвы и России, и почти в три раза продажи таких сувениров, как матрешки", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, среди туристов спросом пользуются книги о Москве, продажи книг о футболе выросли в полтора раза.

"Мы организовали выкладку товаров с символикой FIFA - это значки, фигурки, наклейки, кружки, бейсболки, книги о футболе, нумизматическая продукция. Сейчас можно отметить общий рост продаж таких товаров примерно в пять раз. Кроме того, спросом пользуется вышедший специально к ЧМ путеводитель по всем 11 городам, в которых проходят матчи", - рассказала руководитель сети книжных магазинов Надежда Михайлова.