Московский метрополитен запустил новую программу для владельцев "Тройки"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Владельцы карт "Тройка" смогут участвовать в программе лояльности, делая покупки у более чем пяти тысяч столичных компаний - партнеров нового проекта, сообщила пресс-служба московского метрополитена.

"Услуга доступна пассажирам, которые пользуются билетом "Кошелек". Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа "Кошелек" на карте "Тройка", при этом один бонус равен одному рублю. Цель - создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Как пояснили в метрополитене, в Москве запустили программу лояльности "Город" для владельцев транспортной карты "Тройка".

"Горожане теперь могут с помощью карты пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Проект запустили в пилотном режиме: в течение первого месяца совершенствуется процесс начисления и списания бонусов", - сказали в пресс-службе подземки.

Чтобы стать участником программы лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте программы www.gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город", В проекте участвуют уже более 5 тыс. торговых точек. Использовать бонусы можно, когда пользователь накопит их более 100. Пополнить "Тройку" бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, здесь же можно уточнить количество накопленных бонусов, сообщили в метрополитене.