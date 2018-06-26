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Москву украсят клопогонами и кровохлебкой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более 350 тысяч многолетних растений вырастили для оформления цветников и клумб Москвы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.

В этом году список высаженных растений пополнили кровохлебка, манжетка и полынь. Специалисты ГБУ "Озеленение" отмечают, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры. Кроме того, архитектуру цветников создают высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

Несколько лет назад мы познакомились с кровохлёбкой))) Сорта кровохлёбки довольно разные и по срокам цветения и по габитусу. Просто красавицы. В миксбордере она посажена рядом с елью колючей сизого цвета (они друг друга оттеняют), злаками и геранями. #ландшафтныйдизайн #проектирование #благоустройство #благоустройствоучастка #благоустройствотерритории #озеленение #цветы #цветник #цветники #landscape #landscapes #landscapedesign #кровохлебка #flowers

Публикация от "L.OO.K" Ландшафтный Дизайн (@look_landscapedesign)

По его словам, многолетники - незаменимый элемент для оформления городских цветников, они внешне разнообразны, неприхотливы и устойчивы к морозам, многие виды засухоустойчивы, или, наоборот, хорошо переносят избыточное увлажнение почвы.

"Всего 150 видов и сортов многолетников украсят скверы, парки и московские улицы. С каждым годом ассортимент многолетников расширяется", - сказал Бирюков. По его словам, тенденция последних лет в цветочном оформлении города - злаковые травы.

Инициаторами увеличения числа многолетников стали сами москвичи. После голосования в 2016 году в рамках проекта "Активный гражданин" число многолетников на улицах города заметно увеличилось.

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Теги: Москва
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