Москву украсят клопогонами и кровохлебкой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Более 350 тысяч многолетних растений вырастили для оформления цветников и клумб Москвы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.

В этом году список высаженных растений пополнили кровохлебка, манжетка и полынь. Специалисты ГБУ "Озеленение" отмечают, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры. Кроме того, архитектуру цветников создают высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

По его словам, многолетники - незаменимый элемент для оформления городских цветников, они внешне разнообразны, неприхотливы и устойчивы к морозам, многие виды засухоустойчивы, или, наоборот, хорошо переносят избыточное увлажнение почвы.

"Всего 150 видов и сортов многолетников украсят скверы, парки и московские улицы. С каждым годом ассортимент многолетников расширяется", - сказал Бирюков. По его словам, тенденция последних лет в цветочном оформлении города - злаковые травы.

Инициаторами увеличения числа многолетников стали сами москвичи. После голосования в 2016 году в рамках проекта "Активный гражданин" число многолетников на улицах города заметно увеличилось.