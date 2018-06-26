Подмосковный школьник случайно выстрелил себе в ногу из отцовского карабина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Юный житель подмосковного города Талдом случайно выстрелил себе в ногу из отцовского охотничьего карабина, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В понедельник в правоохранительные органы Талдомского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир 15-летний подросток получил огнестрельное ранение. По данному факту следственным отделом по городу Талдому организованно проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.

По предварительным данным, двое 15-летних друзей в квартире одного из них нашли в шкафу ключи от сейфа с оружием отца, достали из него карабин "Сайга" и стали его осматривать. "Также несовершеннолетние нашли в сейфе патроны и снарядили карабин. Через некоторое время в результате неосторожных действий один из подростков выстрел себе в ногу, после чего был госпитализирован в больницу", - сказала Врадий.