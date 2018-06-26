В Ногинске возбудили дело после гибели ребенка под колесами маршрутки

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб трехлетний ребенок, сообщает сайт ГСУ СКР по Московской области.

"По предварительным данным, 22 июня на автобусной остановке в городе Ногинске водитель маршрутного автобуса сбил 3-летнего мальчика, который выпал из открытой двери транспортного средства. Ребенок получил различные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека).

По данным областного главка СКР, проводится необходимый комплекс следственных действий. Расследование взято на контроль в центральном аппарате ведомства.