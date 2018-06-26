В Москве до конца года достроят 17 станций метро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - До конца этого года в Москве планируется достроить 17 станций метро, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года планируется построить участок Кожуховской линии от станции "Косино" до станции "Некрасовка" с четырьмя станциями. Этот радиус предполагается для пассажиров в конце года. Также примет первых пассажиров и станция "Беломорская" на "зеленой" линии", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в этом году должны быть завершены строительные работы на участке Сокольнической линии между станциями "Саларьево" и "Столбово" с четырьмя станциями.

"Также к этому времени предусмотрено завершение работ на участке на Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией "Нижняя Масловка", - добавил глава департамента.

По словам Бочкарева, открытие для пассажиров, этих участков запланировано на конец 2018-го - начало 2019 года.

Он напомнил, что 21 июня был произведен технический запуск участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" протяженностью около 15 км с семью станциями.

С начала года в Москве уже запущено 16,7 км линий и восемь станций: участок БКЛ от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", а также радиус Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Кроме того, для обслуживания нового участка "салатовой" ветки открыто электродепо "Лихоборы".