Туристический кластер "Гжель" собрались создать в Подмосковье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Создание туристического кластера "Гжель" начнется в Раменском районе Подмосковья в следующем году, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области в среду.

"Российским союзом туриндустрии при участии представителей администрации Раменского района, туроператоров, предпринимателей разрабатывается концепция по созданию туристического кластера "Гжель" на территориях с.п. Гжельское и с.п. Новохаритоновское Раменского района", - цитирует пресс-служба министра культуры региона Оксану Косареву.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минкультуры, сейчас проходят торги на разработку концепции кластера.

"Один разработчик - в сельском поселении Новохаритоновское уже определился. Завтра определится разработчик по сельскому поселению Гжельское", - сказал собеседник агентства.

В министерстве добавили, что в 2028 году старейшему промыслу России, гжели, исполняется 700 лет.

Ранее сообщалось, что концепция развития Гжельского промысла предусматривает благоустройство, логистику, создание новых объектов показа, мест размещения и питания, новых музеев, системы навигации, паломнических мест и памятников природы. Как отмечали в Минкультуры, все это должно быть объединено единым замыслом, стилистикой и архитектурным решением.