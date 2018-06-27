Свалка бытовых отходов загорелась в Раменском районе Подмосковья

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье загорелась незаконная свалка, местные власти ищут ее организатора, сообщил "Интерфаксу" источник в службе экологического надзора региона.

"Зафиксировано возгорание свалки твердых бытовых отходов в Раменском районе. Свалка носит несанкционированный характер, ее территория не оборудована и не рекультивируется", - сказал источник.

Площадь пожара составляет порядка 100 кв. метров.

"Возгорание произошло из-за нарушений правил складирования и хранения твердых бытовых отходов в условиях сухой, жаркой погоды. Местные власти уже начали поиски организаторов незаконного полигона", - сказал он.

На место пожара направлены силы и средства для борьбы с огнем.