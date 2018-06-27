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Рекорд атмосферного давления для 27 июня зафиксирован в Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Москве зафиксирован рекорд атмосферного давления для 27 июня, сообщается в среду на сайте "Метеоновости".

"В 9 часов утра по московскому времени на главной метеостанции столицы был зафиксирован рекорд атмосферного давления, 1007.3 гПа (гектопаскаль - ИФ), что соответствует 755.7 мм ртутного столба", - говорится в сообщении.

В метеослужбе уточнили, что прежний рекорд был установлен более 30 лет назад, в 1987 году 27 июня было 1005.6 гПа (754 мм ртутного столба).

В 11 часов утра атмосферное давление все еще остается рекордно высоким, но уже начинает понижаться и составляет 1006,9 гПа.

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