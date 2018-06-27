"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на третьи сутки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Московской области на 28 июня из-за высокой вероятности пожаров.

Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника.

В ведомстве рассказали, что в четверг в столичном регионе малооблачно, воздух прогреется до 27-29 градусов, в пятницу - до 28-30 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные в Москве и области пройдут грозовые дожди, местами сильные, прирост осадков может составить до 27 мм.