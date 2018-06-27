В ТЦ "Атриум" в Москве начали эвакуацию из-за пожара

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Порядка 500 человек эвакуировано из Торгового центра "Атриум" в Москве из-за возникшего пожара, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Идет эвакуация. Из здания выведено около 500 человек", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что возгорание возникло в районе соединения центральной колонны торгового центра с крышей.

По зданию расползается дым, площадь пожара устанавливается.

По информации источника, к зданию ТЦ близ Курского вокзала направлены пожарные.