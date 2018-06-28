Атмосферное давление второй день подряд в Москве устанавливает рекорд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уровень атмосферного давления на базовой метеостанции на московской ВДНХ в четверг утром выросдо 754,4 мм ртутного столба (1005,5 гПа), что стало абсолютным рекордом для 28 июня.

Как уточняется на сайте "Метеоновости", прежний максимум атмосферного давления 28 июня был установлен в 1947 году - 1004,1 гПа.

В минувшую среду также был обновлен рекорд атмосферного давления, которое достигло 755,7 мм ртутного столба, перекрыв прежний максимум для 27 июня, зафиксированный в 1987 году - 754 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, с пятницы в столичном регионе давление начнет падать. Так, 29 июня оно составит 745 мм ртутного столба, в субботу - уже 738 мм.