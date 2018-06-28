Состояние омбудсмена Москвы после ДТП оценили как средней тяжести

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в справочной медучреждения.

"Потяева лежит в первой нейрохирургии, температура нормальная, состояние - средней тяжести, - сказала собеседница агентства.

Ранее осведомленный источник сообщил, что Потяева госпитализирована в НИИ им.Склифососвского после ДТП на Проспекте мира. Он не уточнил другие обстоятельства происшествия.