Лидер националистического движения "Черный блок" арестован на два месяца

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест лидера националистического движения "Черный блок" Владимира Ратникова (Комарницкого), обвиняемого в экстремизме, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Комарницкого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 августа", - сказала она.

Как стало известно в суде, студент четвертого курса Института прокуратуры Московского государственного юридического университета (МГЮА) был задержан 26 июня.

Ратникову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212), а также по двум эпизодам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ч.2 ст.282).

По версии следствия, не позднее 25 июля 2015 года Ратников организовал движение "Черный блок". Он выкрикивал лозунги экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, к участию в массовых беспорядках.

12 марта Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте". Ратников так и не признал своей вины. 2 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор.