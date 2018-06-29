В Москве наблюдателей на выборах мэра будет больше, чем было на выборах президента

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы от столичной Общественной палаты обеспечит избирательные участки 4 тысячами наблюдателей.

"На президентских выборах у нас было 3300 наблюдателей в Москве, на выборах мэра Москвы из-за экстерриториальных так называемых "дачных участков" у нас будет 4000 наблюдателей. На каждом участке, включая загородные, должен быть наш наблюдатель", - заявил в пятницу на первом рабочем заседании глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, наблюдателей будет обучать ассоциация "Голос".

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.