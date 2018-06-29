Движение по новой дороге от Киевского шоссе до Южного Бутова открыто в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Движение по новой дороге от Киевского шоссе до Южного Бутова открыто в пятницу в Москве.

"Построили новую дорогу от Бутово до Киевского шоссе и далее до Минского шоссе. Это хорошая магистраль длиною 30 километров. Все это восстановили, сделали новые дороги, освещение, тротуары, получилась новая связка. Мы и дальше будем развивать Новую Москву. В этом году сдадим участок Калужского шоссе до ЦКАД, и участок ЦКАД будет уже в следующем году, так что вы получите выезд на еще одну кольцевую дорогу", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии.

По его словам, в Новой Москве будет построено около 200 километров дорог, которые соединят Бутово с другими территориями. Мэр также отметил, что строительство метро от Саларьева до Коммунарки позволит разгрузить станции метро в Южном Бутове.

"Еще одна ветка пойдет от Большой кольцевой, она также зайдет в Коммунарку, то есть там три ветки сойдутся. Дальше она будет продолжаться до Троицка, но это на перспективу", - добавил мэр.

Собянин пообещал, что в этом году запустят первый участок автодороги Солнцево-Бутово-Видное. "Первый этап мы закончим в этом году. Может, в ноябре или декабре, там полным ходом идет строительство", - заверил мэр. Он уточнил, что второй этап автодороги будет построен в течение двух-трех лет.