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Москва

Тарифы на коммунальные услуги для москвичей вырастут с 1 июля

Максимальным, на 7,5%, станет рост тарифа за холодное водоснабжение и водоотведение

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации в пятницу.

"Согласно распоряжению правительства Москвы средний рост коммунальных услуг для населения не должен превысить 5,5%, однако на некоторые виды услуг тарифы вообще не будут повышаться", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для москвичей максимальным - на 7,5% - станет рост на холодное водоснабжение и водоотведение. Теперь стоимость кубометра холодной воды составит 38,06 рубля, кубометра водоотведения - 27,01 рубля. Кубометр горячей воды для жителей столицы вырастет на 4,4% до 188,53 рублей за кубометр. При этом рост тарифа на отопление составит от 1,5 до 3,7%.

Стоимость кубометра газа для населения вырастет на 3,6% до 6,63 рублей. Цена электроэнергии при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами не изменится и останется на уровне 5,38 рубля за кВт/ч. Стоимость кВт/ч при тарифе, дифференцированном по двум и трем зонам суток в дневное время не изменится, а в ночное время вырастет на 7,3% до 1,92 рубля.

В домах с электроплитами электроэнергия при одноставочном тарифе подорожает на 6,4% - до 4,3 рубля за кВт/ч. Стоимость кВт/ч при тарифе, дифференцированном по двум зонам суток в дневное время не изменится, а в ночное время вырастет на 7,1% - до 1,35 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам суток цена одного кВт/ч в пиковое и полупиковое время вырастет на 6,4% до 5,16 и 4,3 рубля соответственно, в ночное время - на 7,1% - до 1,35 рубля.

Размер взносов за капремонт с 1 июля не изменится и останется на уровне 17 рублей на 1 кв. м в месяц.

Кроме того, с 1 июля будет скорректирован ряд тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей "новой" Москвы.

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