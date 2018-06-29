Психически нездоровый человек заявил о бомбе в аэропорту "Домодедово"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Один из пассажиров во время досмотра при входе в аэропорт "Домодедово" заявил о бомбе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

"В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности", - сказал Власов.

По его словам, угрозы выявлено не было. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что мужчина имеет проблемы с психикой. "Предварительно, мужчина имеет трудности с психическим здоровьем и состоит на учете в соответствующем лечебном учреждении. Он уже задержан", - сказал источник. Собеседник агентства отметил, что после слов о взрывном устройстве мужчину накрыли бронежилетами, а территорию вокруг него огородили.