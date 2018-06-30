Наземный участок "голубой" ветки московского метро вновь закрывают на выходные

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье вновь не будет движения поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на "Кунцевской", демонтажа западного вестибюля "Филевского парка" и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме линия заработает 2 июля в 05:30.

Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", которые будут делать промежуточные остановки у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00, интервал движения не превысит 2 минут.

"Проведение реконструкции линии без временной приостановки движения поездов невозможно. Филёвская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Необходимое двухдневное закрытие наземного участка Филевской линии пройдет уже в третий раз. Первое такое "окно" прошло 26 и 27 мая, второе - 16 и 17 июня", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что в связи запуском компенсационных автобусных маршрутов на время закрытия участка Филёвской линии метро доступ автомобилей на выделенные полосы Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в выходные будет закрыт.

"ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта", - добавил собеседник "Интерфакса".