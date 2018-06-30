Гроза в Москве повредила пять автомашин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Во время грозы с сильными порывами ветра в Москве повалены 16 деревьев, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Сегодня по территории Москвы прошёл грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев; повреждено пять автомобилей", - говорится в сообщении.

"Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет", - отметили в МЧС.

По данным ведомства, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организации не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.