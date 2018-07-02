Кандидат в московские мэры от "эсеров" преодолел муниципальный фильтр

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от партии "Справедливая Россия" на выборах мэра Москвы Илья Свиридов заявил, что собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов для выдвижения на этот пост и намерен подать документы для регистрации во вторник в первой половине дня.

"Да, подписи собраны, уже больше 110. Подавать документы в горизбирком планирую во вторник в 12:00", - сказал Свиридов "Интерфаксу" в понедельник.

Кандидатам в мэры для прохождения "муниципального фильтра" требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях Москвы.

Прием документов для регистрации кандидатов завершается в 18:00 3 июля.