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Москва

Суд отменил приостановку решения федерального бюро "Яблока" по Митрохину

Есть обновление от 16:20

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд в понедельник снял обеспечительные меры, наложенные по иску главы Сергея Митрохина к партии "Яблоко" из-за решения об отмене его выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы.

"Сегодня суд частично удовлетворил ходатайство представителей административного ответчика о снятии мер обеспечительной защиты в виде приостановления решения бюро партии "Яблоко" от 25 июня, контрольно-ревизионной комиссии "Яблока" от 23 июня в части, касающейся Митрохина", - сказала "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Она уточнила, что решение суда вступит в силу через пять суток, если не будет обжаловано.

Ранее в понедельник представитель Митрохина заявил в судебном заседании об отзыве искового заявления своим доверителем, так как он не набирает необходимого числа голосов муниципальных депутатов, что позволило бы ему зарегистрироваться на выборах.

Сторона ответчика не возражала против удовлетворения ходатайства представителя Митрохина об отзыве иска.

25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения.

Ранее конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы от партии. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе "Яблока", его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется по партийному уставу. Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии. Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы от "Яблока".

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Теги: Яблоко, Сергей Митрохин
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