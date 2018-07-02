Власти Москвы отказали "Яблоку" в проведении митинга против повышения пенсионного возраста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Яблоко" отказалось от проведения митинга против повышения пенсионного возраста 3 июля в Москве из-за отказа столичных властей его согласовать.

"В ближайшее время "Яблоко" подаст заявку на проведение в Москве марша и митинга против пенсионной реформы 18 июля", - добавили в партии. В свою очередь, глава московского "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что подписал заявку на проведение шествия и митинга "маршрут от Страстного до Сахарова".

Ранее московские власти отказали ряду представителей оппозиции в проведении уличных акций против изменений пенсионного законодательства в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.

В частности, движения "Левый фронт" и "Моссовет" планировали 4 июля провести митинг на площади Революции.

9 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", в соответствии с которым любые массовые мероприятия должны дополнительно согласовываться с правоохранительными органами.