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Москва

Верховный суд Украины отказал возобновить выплату пенсии экс-премьеру Азарову

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал представителям бывшего премьер-министра страны Николая Азарова в возобновлении выплаты ему пенсии в полном объеме.

Согласно постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, размещенному в Едином реестре судебных решений, 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление ПФ Украины с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Азарову с апреля 2015 года.

В феврале 2015 года Пенсионный фонд письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины, что Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "О статусе народного депутата Украины" в 17 тыс. 252 грн. Пенсия зачислялась на его счет в "Ощадбанке".

Печерский районный суд Киева 24 февраля 2016 года наложил арест на денежные средства в размере 199 тыс. 576 грн на одном банковском счете и в сумме 2 млн 373 тыс. 042 грн на другом банковском счете в "Ощадбанке" на имя Азарова и запретил расходные операции.

Киевский апелляционный административный суд 28 сентября 2016 года обязал управление ПФ рассмотреть заявление представителя Азарова о возобновлении выплаты пенсии. А Высший административный суд Украины постановлением от 31 мая 2017 года оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменений.

Однако Азаров через своего представителя 19 июля 2017 года обратился с заявлением об отмене этого постановления Высшего административного суда Украины.

Судья Верховного суда Украины постановлением от 28 июля 2017 года открыл производство по делу и затребовал его с Подольского районного суда Киева.

12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Азарова в Кассационный административный суд.

21 июня 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала представителям Азарова в удовлетворении заявления.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, за исключением случая, установленного п.3 ч.1 ст. 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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Теги: Николай Азаров, Украина
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