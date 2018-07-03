Съезд с Бутырской на Нижнюю Масловку в Москве закрыли до конца ноября

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Съезд с улицы Бутырская на Нижнюю Масловку закрыт до конца ноября в связи со строительством станции метро "Нижняя Масловка". Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, для выезда на улицу Нижняя Масловка в сторону Ленинградского проспекта водители смогут использовать альтернативные маршруты через улицу Вятская и Башиловская.

"По информации департамента строительства Москвы, ограничение будет действовать до 31 ноября",- отметили в ЦОДД.