Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 400 кв.м.

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы возросла до 400 кв.м., сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На ул. Пятницкая, дом 43, строение 3 происходит пожар на 3-й, 4-ом этажах и кровле 4-х этажного жилого дома. Площадь пожара составляет около 400 кв. метров", - сообщили в МЧС.

По данным главка, до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. С 4-го этажа спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало.

"На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве", - добавили в пресс-службе.