Экс-начальника полиции аэропорта "Внуково" посадили на пять лет за взятку

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник линейного отдела полиции аэропорта "Внуково" Игорь Кукушкин приговорен к пяти годам колонии за взятки, сообщили в пятницу в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Солнцевский районный суд Москвы признал бывшего начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Этим же приговором суд признал виновным и посредника во взяточничестве.

Установлено, что "в марте 2016 года подсудимый в своем служебном кабинете получил от лица, действовавшего под контролем сотрудников правоохранительных органов, через посредников, взятку в сумме $3 тыс. 980 (более 290 тыс. руб.) за бездействие при пресечении незаконного перемещения из Турции через аэропорт Внуково коммерческих партий товаров для его реализации на внутреннем рынке РФ". Кукушкин был задержан сразу после того, как принял взятку.

Подсудимый получил пять лет в колонии строго режима, он также оштрафован на 7,5 млн. рублей и отстранен от госслужбы на три года. Посредник (Алексей Богданов) приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу более 5,5 млн. руб.