Британца опоили и обокрали в одном из такси Москвы

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Источник рассказал, что иностранный журналист приехал освещать ЧМ-2018, но лишился телефона и банковских карт

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футбольного обозревателя британского "Би-би-си"усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "Би-би-си", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.

Общий ущерб составил почти 1 тыс. фунтов, ведётся розыск преступника.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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