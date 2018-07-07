В московском регионе вновь объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до желтого из-за ухудшения погоды в Москве и Московской области в выходные.

По прогнозу ведомства, в субботу 7 июля в столичном регионе ожидается температура 20-22 градуса, днем небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 10 м/с.

В воскресенье 8 июля в Москве и Подмосковье возможны гроза, дождь, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха в регионе не превысит 21-23 градусов.

По оценке синоптиков, в субботу в Москве может выпасть до 4 мм, в воскресенье - до 14 мм осадков.