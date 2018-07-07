Иностранец получил ножевое ранение в результате конфликта в баре в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иностранец пожаловался полицейским, что подвергся нападению в баре в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"К наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестным ему причинены телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение",- сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Полицейские выяснили, что в одном из столичных баров на ул. Родчельская, между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было нанесено колото-резаное ранение.

Подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска.

"В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия",- сообщил собеседник агентства.

По данным осведомлённого источника "Интерфакса", пострадавший - гражданин США.