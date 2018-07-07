В Москве откроют ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ситуационный центр, который позволит оперативно использовать в розыске детей записи камер видеонаблюдения и подключать к поиску тренированных волонтеров, будет открыт в понедельник 9 июля.

"Ситуационный центр - уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Он оборудован самыми современными техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам наружного наблюдения, а также, получив звонок на горячую линию, связаться с поисково-спасательным отрядом в конкретном регионе для оперативного выезда на место пропажи ребенка.

"Ситуационный центр создаётся при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, который выделил грант на создание проекта. В ситуационном центре круглосуточно будут работать пять операторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе открытия центра состоится презентация программы по обучению волонтеров на базе Российского университета спецназа.

"На базе Российского университета спецназа в Гудермесе планируется готовить волонтеров, которые помогать пропавшим и пострадавшим детям. Проект реализуется при поддержке главы Чеченской республики", - сообщили в пресс-службе.