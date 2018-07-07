Москва

Задержан второй подозреваемый в краже у журналиста BBC News в такси

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала второго подозреваемого в краже у журналиста британского BBC News в московском такси.

Сотрудниками МВД задержан второй подозреваемый в краже у гражданина Великобритании.

"В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено, местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий" -, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о футбольном обозревателе британского BBC. По ее словам, в рамках производства по уголовному делу установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля.

"Ранним утром 6 июня 2018 года в районе Театральной площади потерпевший сел к ним в автомобиль, и, впоследствии задержанные, воспользовавшись его бессознательным состоянием, похитили принадлежащее ему имущество", - добавила представитель МВД.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 года рождения, прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "BBC", чтобы освещать чемпионат мира по футболу, с заявлением о пропаже личных вещей и денег", - сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с четверга на пятницу он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт", - рассказал источник.

Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.

Полиция завела уголовное дело по статье "Кража".

На BBC News подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу.

"Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель британского ВВС в субботу.

Он также отметил, что сотрудник ВВС "в порядке и продолжает работу".

Позднее Ирина Волк сообщила о задержании столичной полицией одного из подозреваемых по данному делу.

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Теги: Москва, BBC News
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