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Переезд Мособлдумы из Москвы в Красногорск вновь отложили

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Переезд Московской областной думы из центра Москвы в строящийся в Красногорске бизнес-центр "Два капитана" откладывается, сообщил во вторник председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"В 2019 году мы не переедем, это совершенно точно", - сказал Брынцалов на пресс-конференции во вторник.

Спикер регионального парламента пояснил, что в региональном бюджете средства на эти цели не предусмотрены.

"Думаю, что это (переезд - ИФ) может произойти в конце 2020 года", - добавил Брынцалов.

Ранее сообщалось, что подмосковная дума может переехать в парламентский центр, расположенный в строящемся комплексе "Два капитана" в Красногорске, в первом квартале 2019 года.

Комплекс "Два капитана" планировался как общественно-административный центр Красногорского района. Его возведение началось в 2006 году и должно было завершиться в 2009 году. Строительство велось через МОИТК, однако в 2008 году было фактически "заморожено", а в 2009 году кампания была признана банкротом.

В 2013 году "Два капитана" были переданы в собственность Московской области. Региональные власти планировали ввести объект в эксплуатацию в 2018 году. В центр должны быть переведены все ведомства Подмосковья, часть из которых в настоящий момент занимает помещения, расположенные в Москве.

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Теги: Мособлдума, Москва, Красногорск
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