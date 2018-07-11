Концертный зал в "Зарядье" откроется 8 сентября выступлением звезд оперы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Торжественное открытие концертного зала "Зарядье" в одноименном парке в центре столицы состоится в День города Москвы, 8 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города в среду.

"В концерте-открытии примут участие звезды мировой оперы: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес в сопровождении оркестра Мариинского театра. Программа концерта будет состоять из популярных произведений зарубежной и русской классической музыки", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, попасть на открытие можно будет только по пригласительным билетам, однако концерт будет транслироваться по телевидению и в интернете.

На следующие день, 9 сентября в зале "Зарядье" выступят Ильдар Абдразаков, Красимира Стоянова, Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра. Билеты на этот концерт поступят в открытую продажу.

Всего в концертном сезоне 2019-2020 годах запланировано проведение порядка 300 мероприятий в новом зале, включая музыкальные концерты и образовательные проекты для детей и взрослых.