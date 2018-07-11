Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за падения пассажира на пути

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира на пути станции "Владыкино" в среду днем прерывалось движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

"Для извлечения пассажира с путей на станции "Владыкино" с 13:01 до 13:27 снималось напряжение контактного рельса", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что в связи с инцидентом не было движения поездов от станции "Савеловская" до "Отрадного" по направлению из центра. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

"В настоящее время движение поездов на всем протяжении линии восстановлено", - добавил собеседник агентства.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.