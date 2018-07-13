Участок метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" не будет работать 14 и 15 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии московского метро будет приостановлено 14 и 15 июля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе подземки.

Там добавили, что в субботу и воскресенье для пассажиров закроются на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Для пассажиров между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. К обычному режиму работы метро вернется в понедельник, 16 июля, в 5:30.

"В период временных ограничений продолжатся работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции "Багратионовская", - сказал собеседник агентства.

На Филевской линии это уже четвертое так называемое "технологическое окно" с начала 2018 года, добавили в ведомстве.