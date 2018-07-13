Собственнику "Дома с атлантами" на Солянке разрешили исследовать памятник

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новый собственник доходного дома купцов Расторгуевых ("Дом с атлантами") в центре Москвы получил разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

Как уточняется, речь идет о выявленном объекте культурного наследия по адресу: ул.Солянка, д.7, стр.1. В мае 2018 года здание было продано на городских торгах.

На улице Солянка, особняк с атлантами в плачевном состоянии!!! Когда ж начнут реставрировать? pic.twitter.com/Tx7N1lUnNQ — Mikhail Mi (@millermiha) 25 марта 2016 г.

"Специалисты тщательно осматривают памятник, измеряют его, фиксируют все ключевые характеристики здания, выявляют особенности дома. Исследование необходимо для того, чтобы при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия не возникло никаких накладок или неожиданностей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Как уточняется, по итогам исследований собственник должен представить в департамент проектную документацию и затем приступить к реставрации.

Доходный дом был построен для знаменитого чаеторговца А.Д. Расторгуева в 1882 году по проекту академика архитектуры Василия Карнеева. На его первом этаже размещался чайный магазин, на двух верхних - элитные квартиры, которые сдавались в аренду. После революции бывшие доходные квартиры были переоборудованы под коммунальные.