В ближайшие часы в Москве начнется гроза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Гроза с дождем и сильный ветер ожидаются в субботу в Москве, сообщает главное управление столичного МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 14 июля c 14:20 до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендуют жителям столицы не садиться за руль во избежание ДТП и не находиться вблизи водоемов.

Ранее ведомство сообщало, что непогода ожидается в Подмосковье: гроза с дождем, порывы ветра до 15м/с.