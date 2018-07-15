МЧС предупредило о грозе в московском регионе в воскресенье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Гроза и усиление ветра до 15 м/с ожидаются в столичном регионе в воскресение, сообщили в ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 15 июля в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 26-29 градусов.