Главные новости
В миреТереза Мэй заявила о риске срыва BrexitСпортФинальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"СпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков
Москва

МЧС предупредило о грозе в московском регионе в воскресенье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Гроза и усиление ветра до 15 м/с ожидаются в столичном регионе в воскресение, сообщили в ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 15 июля в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 26-29 градусов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
В ближайшие часы в Москве начнется грозаВ ближайшие часы в Москве начнется гроза
До 9 вечера в столице ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15 м/сПодробнее
 Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"
Пилоты авиакомпании "Победа" смогли благополучно посадить самолетПодробнее
 Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
По данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей СтрижовПодробнее
 Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейномМосква определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейном
Решение о том, какой будет реконструкция и заменят ли поезда на трамваи, примут через три месяцаПодробнее
Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостиницеПропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице
Об исчезновении футбольного фаната Дугласа Моретона на ЧМ-2018 ранее сообщили в соцсетях его знакомыеПодробнее
 Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры МосквыМосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы
Также зарегистрированы кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и КПРФПодробнее
 Эксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судомЭксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судом
Судмедэксперт Михаил Клейменов выявил почти 3% алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в подмосковной БалашихеПодробнее
 Хорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью РоссииХорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью России
Полотнище заняло практически всю ширину Триумфальной площадиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТереза Мэй заявила о риске срыва BrexitСпортФинальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"СпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковВ РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти ОфицероваВ миреКадыров опроверг сообщения о казни чеченок в АфганистанеСпортСборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018

МЧС предупредило о грозе в московском регионе в воскресенье

Из-за ливня на Сахалине резко поднимется уровень воды в реках

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июля

Brexit под угрозой срыва, планы Трампа на 2020 год и попытки "РусАла" выйти из-под санкций Подробнее

Камчатский вулкан Карымский за день выбросил три столба пепла

Шотландцев возмутили затраты на безопасность визита Трампа

Подтопление угрожает десяти селам в Приамурье

Тереза Мэй заявила о риске срыва Brexit

Тереза Мэй заявила о риске срыва BrexitБританский премьер настаивает на том, что предложила лучшую из возможных стратегий выхода из ЕС Подробнее

В обесточенной шахте в Луганской области оказались заблокированы 90 горняков

Премьер Гаити ушел в отставку после неудачной попытки повысить цены на топливо

Путин поздравил металлургов с их профессиональным праздником

До 2022 года Россия поставит в США до 20 двигателей для ракет Atlas V

В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво

Трамп решил, что все хотят его выдвижения на выборах в 2020 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FINФранция Франция– : –Хорватия Хорватия