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Москва

Крымский мост в Москве подсветят красным в честь 50-летия Специальной Олимпиады

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В честь 50-летнего юбилея Специальной Олимпиады - движения поддержки лиц с ментальными нарушениями - Крымский мост в центре Москвы получит красную подсветку, сообщил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов "Интерфаксу" в понедельник.

"В день 50-летия Всемирного движения Специальной Олимпиады столица присоединится к празднику инклюзии и подсветит Крымский мост красным цветом. Мы благодарны правительству города за поддержку и помощь в организации этой акции", - отметил Смирнов.

Красным Крымский мост будет подсвечен с 21:00 20 июля до 03:00 21 июля.

Всего в акции "Освещение ради инклюзии", цель которой - демонстрация толерантности, уважения и неравнодушного отношения к людям с ментальными нарушениями, примут участие более 170 знаковых объектов по всему миру. Среди них - Ниагарский водопад, "Ангел Независимости" в Мехико, Сиднейский оперный театр, колесо обозрения "Лондонский глаз", Мэнсион Хаус в Дублине и многие другие.

В России движение Специальной Олимпиады существует уже 20 лет, она работает более чем в 50 регионах.

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