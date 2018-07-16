Взрыв газового баллона стал причиной пожара в московском автосервисе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, пожар в помещении автосервиса на северо-западе Москвы начался после взрыва газового баллона, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании обрушились перекрытия на площади 20 квадратных метров.

При этом в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что пожар на улице Авиационной был ликвидирован в 15:59. В ведомстве добавили, что автосервис горел на площади 50 квадратных метров, наличие пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в автосервисе на Авиационной улице столицы пострадали два человека.