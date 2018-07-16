Помощнику машиниста электрички дали условный срок за гибель пассажирки в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Помощник машиниста электрички получил условный срок за гибель пассажирки по его вине на станции Крюково, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в понедельник.

"Зеленоградский районный суд Москвы признал 30-летнего помощника машиниста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 апреля 2017 года на станции Крюково.

По данным следствия, помощник машиниста, находясь на платформе, расположенной в кривом участке пути, не убедился в отсутствии препятствий для дальнейшего движения электропоезда, дал команду машинисту на закрытие автоматических дверей и отправление поезда.

Это привело к тому, что ноги одной из пассажирок оказались зажатыми между дверями вагона. Женщина получила смертельные травмы, когда поезд тронулся.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.