Автобус с пассажирами врезался в столб на юго-западе Москвы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве рейсовый автобус врезался в столб около 13:30 вторника на Профсоюзной улице, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек - водитель и четыре пассажира", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что троих пострадавших госпитализировали.

"Состояние водителя, по предварительной информации, оценивается как тяжелое, двух пассажиров, получивших ушибы, - как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его данным, предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.