Власти Москвы задумались о линии метро от Большого кольца до Щербинки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти прорабатывают вопрос строительства новой ветки метро от будущей станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) до Щербинки в Новой Москве. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство Большого кольца метро позволит нам строить новые радиальные линии. Одной из таких может стать небольшой по протяженности участок от будущей станции "Кленовый бульвар" до района Щербинка", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность строительства этой линии, количество станций, а также ее маршрут.

"В любом случае, все планы по дальнейшему развитию сети метро будут внесены в генеральный план развития города. Новые линии будут охватывать наиболее динамично развивающиеся районы таким образом, чтобы максимальное количество горожан имело метро в шаговом доступе от мест проживания", - сказал Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщал, что при формировании Адресной инвестиционной программы может быть принято решение о строительстве новой радиальной Бирюлевской ветки метро с шестью станциями: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное".

По данным мэрии, в настоящее время на стадиях планирования, проектирования и строительства находится около 200 км линий метро. Согласно планам комплексного развития московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года, протяженность столичной подземки вырастет до 630 км в 2027 году, при этом 95% москвичей будут жить рядом с метро.