Синоптики предупредили москвичей о грозах с порывистым ветром

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий ожидается в столичном регионе в среду, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"С 10:00 до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, гроза", - сказал собеседник агентства.

В столичном регионе из-за грозы и усиления ветра продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности.

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве и Подмосковье температура воздуха повысится до 26-27 градусов. Днем ожидается кратковременный дождь, во второй половине дня - местами гроза. Ветер может усилиться до 12-17 м/с.

По прогнозу синоптиков, вероятность дождей и гроз сохранится в Москве и Подмосковье также 19 и 20 июля.